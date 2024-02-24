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Tokyo Camisi'nde Müslümanlar Berat Kandili'ni kutladı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Müslümanlar, Berat Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi. Yatsı namazı sonrası yapılan programda Kur'an-ı Kerim okundu ve kandil gecesinin önemi üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Program sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Berat Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde saf tuttu.

Müslümanlar, Berat Kandili dolayısıyla kentin en büyük ibadethanesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'ne geldi.

Yatsı namazı sonrası, Kur'an-ı Kerim okundu ve idrak edilen kandil gecesinin İslam dinindeki önemine yönelik sohbet verildi.

Berat Kandili özel programı sonrası cemaate, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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