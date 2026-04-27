TOKİ, TSE'nin Temelli Kalite Kampüsü'nü tamamladı

Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun inşa edilen kampüs, gelecek günlerde faaliyete geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıyacak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temelli Kalite Kampüsü'nün yapımının tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde inşa ettiği TSE Temelli Kalite Kampüsü'nün yapımını tamamladı. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve sürdürülebilir mimariye uygun inşa edilen kampüs, gelecek günlerde faaliyete geçecek.

Türkiye'nin sanayi üretim standartlarını uluslararası seviyeye taşıması ve kalite kontrol süreçlerine büyük katkı sağlayacağı planlanan kampüs, 303 bin 749 metrekarelik alanda inşa edildi. Son teknolojilerle donatılmış kampüs binası, akıllı bina şeklinde tasarlandı.

"Peyzaj olarak 11 bin 524 ağaç kampüs içinde yer alıyor"

TOKİ Uzmanı Furkan Kücet, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu alan içerisinde 7 laboratuvar, 1 idari bina, 1 sosyal tesis, 1 muayene ve gözetim binası, 1 katı atık deposu, 1 gündüz bakımevi, bir de 848 araçlık açık ve kapalı otopark mevcut. Bunun yanı sıra peyzaj olarak 11 bin 524 ağaç kampüs içinde yer alıyor. Kampüste, Türk Standartları Enstitüsü ile koordineli olarak belirlediğimiz en modern standartlarda testlerin yapılabileceği kimya, elektroteknik, gıda, yapı, kalibrasyon, enerji ve metal laboratuvarları yer alıyor."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Burası TSE'nin kalite üssü. TOKİ ile birlikte Temelli'de inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın en kıymetli projelerinden biri olan Türk Standartları Enstitüsü Kalite Kampüsü, 303 bin 749 metrekarelik alanda vereceği hizmet ile Türk sanayisine çok yakışacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kampüse ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
