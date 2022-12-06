"Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberlerine TOKİ'den yalanlama: Art niyetli girişim

Bazı yayın organlarında "Hatay'da Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" iddialarının gündeme getirilmesinin ardından TOKİ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "250 bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Hatay merkezde inşa edilecek bin 100 konut için hak sahibi belirleme kurası henüz çekilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere İdaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idarenin projelerinden konut satışı yapılmadığını bildirdi. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

KURALARIN HENÜZ ÇEKİLMEDİĞİ VURGULANDI

Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı. Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.

"ART NİYETLİ BİR GİRİŞİMDİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."