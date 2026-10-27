Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOKİ başvurusu dolandırıcılığında 8 şüpheli 5 ilde gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvuruları için kurulan sahte siteler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen 8 şüphelinin 5 ilde gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler hakkında bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık soruşturması sürüyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen 8 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gözaltına alındı.

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Onu bu halde görenler aynı yorumu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı

Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma
Samsun'daki satırlı cinayet davasında aile birbirini suçladı! Anne, baba ve oğula müebbet istendi

Anne, baba ve oğul mahkemede birbirini suçladı! Satır kimdeydi?
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı

Önüne gelene sıktı! İşte dehşet anlarının görüntüsü
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın