TOKİ başvurusu dolandırıcılığında 5 ilde operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

TOKİ başvurusu dolandırıcılığında 5 ilde operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TOKİ başvurusu yapan vatandaşları sahte internet siteleriyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyen vatandaşların dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin oluşturdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.