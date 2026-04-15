Haberler

Tokayev: "Kazakistan ile Türkiye arasında herhangi bir çelişki veya anlaşmazlık bulunmamaktadır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin ülkesi için stratejik bir ortak olduğunu belirterek, "Kazakistan ile Türkiye arasında herhangi bir çelişki veya anlaşmazlık bulunmamaktadır." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Heyetlerarası 14. Dönem Toplantısı kapsamında ilk kez ülkede resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

Tokayev, görüşmede, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin ülkesi için stratejik bir ortak olduğunun altını çizen Tokayev, "Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen yaklaşık 35 yılda işbirliğimiz istikrarlı şekilde gelişmiş ve nitelik açısından yeni bir seviyeye ulaşmıştır. Kazakistan ile Türkiye arasında herhangi bir çelişki veya anlaşmazlık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını teyit etti

Tokayev, kardeş ülkeleri karşılıklı güven ve saygıya dayalı güçlü bağların birleştirdiğine dikkati çekerek, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ı ziyaret edeceğini ve ziyaret kapsamında iki ülke arasında bir dizi yeni anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Bugün Astana'da iki ülke arasında gerçekleştirilen 14. KEK Toplantısının sonuçlarının çok boyutlu stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Tokayev, ayrıca ülkesinde yeni anayasanın kabulüne ilişkin gerçekleştirilen referanduma desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Kazak lider, görüşmede Türkiye'nin bölgede istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ederek yaklaşan Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını teyit etti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

