Tokat Zile'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Zile ilçesinin Akdoğan köyünde Nuri Acet'e ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akdoğan köyünde Nuri Acet'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel