Tokat ve ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor
Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde ve Niksar-Başçiftlik kara yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlatıldı. Belediye ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat ve ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.
Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde ve Niksar-Başçiftlik kara yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlatıldı.
Belediye ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürüyor.