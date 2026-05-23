Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesi yükseldi

Tokat'ta Almus Barajı'ndan su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Vali Köklü, endişe edilecek bir durum olmadığını ve kontrollerin sürdüğünü açıkladı.

TOKAT'ta Almus Barajı'ndaki fazla suyun tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Bölgede incelemelerde bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Şu anda çok endişe edilecek bir durum yok. Anlık kontrollerimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılıyor" dedi.

Tokat'ta etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'nın dolusavak kapaklarından su tahliyesi sürüyor. Su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak Nehri'nin su seviyesinde artış yaşandı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Köklü'ye, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da eşlik etti.

'ŞU ANDA ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'

Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Köklü, "Devlet Su İşleri (DSİ) genel müdürümüz ve ekibiyle Yeşilırmak Nehri'nin kenarındayız. Bazı medya organlarında biraz daha abartılı haberler yapıldığını gördük. Tokat merkez için konuşuyoruz. Şu anda çok endişe edilecek bir durum yok. Anlık kontrollerimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımız valiliğimizin yaptığı açıklamalara itibar etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
