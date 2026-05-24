Tokat Valisi Köklü, Niksar'da taşkın riski bulunan bölgelerde incelemelerde bulundu

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde taşkın riski bulunan alanlarda incelemeler yaparak, Kılıçkaya Barajı'ndan gelen yoğun su akışına karşı yürütülen koordineli çalışmaları değerlendirdi. 4 kilometrelik tahkimat duvarı çalışması tamamlandı.

Vali Köklü, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan ve kurum müdürleriyle sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Köklü, yaklaşık 10 gün önce başlayan afet riski sürecinde tüm kurumların koordineli şekilde görev yaptığını belirterek, Kılıçkaya Barajı'ndan gelen yoğun su akışı nedeniyle bölgede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanının himayelerinde, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Köklü, Valilik koordinesinde, risk bulunan alanlara hızlı şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

Niksar'da örnek bir koordinasyon sergilendiğini ifade eden Köklü, "Kaymakamımızın koordinasyonunda belediyemiz, Özel İdaremiz, Karayolları, Tarım İl Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri, AFAD ve diğer tüm paydaş kurumlarımızla birlikte sahada çok güzel ve koordineli bir çalışma yürütüldü. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan tüm kurumlarımızın fedakar personeline ve yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köklü, vatandaşların da çalışmalara destek verdiğini belirterek, "Yaklaşık 4 kilometrelik tahkimat duvarı çalışması büyük özveriyle gerçekleştirildi. Niksarlı hemşerilerimiz süreç boyunca dayanışma içerisinde hareket etti. Kendilerine teşekkür ediyor, şimdiden bayramlarını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
