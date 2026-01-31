Haberler

Atlı Protesto: Türk Bayrağı İçin Yolculuk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT'tan Amasya'ya at üzerinde gelen Sümmani Yılmaz (36), elindeki Türk bayrağıyla şehir turu attı.

TOKAT'tan Amasya'ya at üzerinde gelen Sümmani Yılmaz (36), elindeki Türk bayrağıyla şehir turu attı. Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto etmek için yola çıktığını söyleyen Yılmaz, yolculuğunun İstanbul'a kadar süreceğini ifade etti.

Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlığa tepki göstermek isteyen Sümmani Yılmaz, yağışlı havaya aldırmadan atı Rüzgar ile Tokat'tan Amasya'ya geldi. Tarihi asker kıyafeti ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında atıyla birlikte dolaşan Yılmaz, amacının Türk bayrağına yönelik saygısızlığa dikkat çekmek olduğunu söyledi. Protestoya memleketi Tokat'tan başlayan Yılmaz, Amasya'nın ardından yolculuğunu İstanbul'a kadar sürdüreceğini dile getirdi.

At üzerinde yaptığı yolculuk ile Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto ettiğini ifade eden Yılmaz, "Son hadiseye göre Türk bayrağımıza sürülen kirli elleri protesto etmek için 'bozkurt yurdumda çakalların işi ne var' diye at üstünde bayrakla geziyorum. Kendim Tokatlıyım. 2 gün önce Tokat'taydım, Kirli ellerini sürenlere özellikle mesaj gönderiyorum. Bu bayrağın altında Alevi, Kürt, Türk, Çerkez herkes yaşıyor. Buna herkes saygı duyacak. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam