Tokat'ta Yüksekten Düşen Kız Çocuğu Yaralandı
Tokat'ta 13 yaşındaki M.K., evleri ile müştemilat arasında bulunan bağlantı köprüsünden yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel