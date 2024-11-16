Tokat'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu
Tokat'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ve sis etkili oldu. Almus ilçesi ve Sivrin Yaylası'nda kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur etkili olurken, yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.
Almus ilçesinin bazı kesimlerinde ve Sivrin Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.