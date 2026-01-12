Tokat'ta yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ta yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel