Tokat'ta Yiyecek Arayan Ayı Sürücüler Tarafından Görüntülendi
Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar ilçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayan bir ayı, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücüler, ayının dikkatini çekmek için kornaya bastı, ancak ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar İlçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayan ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler, kornaya basıp ayının dikkatini çekmeye çalıştı. Bir süre gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel