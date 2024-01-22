Tokat'ta Yeşilyurt Belediyesine ait cenaze nakil aracı devrildi
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Tokat'ta buzlanan yolda Yeşilyurt Belediyesine ait cenaze nakil aracı şarampole devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Buzlanan yol nedeniyle birçok kaza meydana geldi.
Tokat'ta Yeşilyurt Belediyesine ait cenaze nakil aracı, buzlanan yolda devrildi.
İbrahim Çelikel idaresindeki 34 AD 8702 plakalı cenaze nakil aracı, Bedirkale mevkisinde buzlanan yolda şarampole devrildi.
Sürücü İ.Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.
Buzlanan Çamlıbel-Yeşilyurt yolunda birçok kaza meydana geldi.
Kaynak: AA / Güncel