Tokat'ta tarım arazilerinin sular altında kaldığı anlar dronla görüntülendi

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, etkili olan sağanakların ardından Yeşilırmak'ın taşması sonucu ekili tarım arazileri ve bazı yollar sular altında kaldı. Bölgede göle dönen tarım arazileri dronla havadan görüntülendi.

Kent genelinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, Yeşilırmak'ın debisini yükseltti. Pazar ilçesi Ovayurt köyü mevkisinde ırmak, yatağından taşıp çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Taşkın nedeniyle bölgedeki özellikle ekili alanların büyük bölümü sular altında kaldı. Tarım arazilerinin göle döndüğü bölgede, ulaşımı sağlayan bazı köy yolları da suyla kaplandı. Irmak yatağının taşması sonucu meydana gelen su baskınının boyutu, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı