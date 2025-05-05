Tokat'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu

Tokat'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalama Operasyonu
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Tokat'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı yolla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta 5 göçmen ile birlikte kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu yakalandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil Tokat-Niksar kara yolunda durduruldu.

Ekipler, araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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