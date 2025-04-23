Tokat'ta Yangın: İki Katlı Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Akgüney köyünde Veli Yıldırım'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.