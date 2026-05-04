Tokat'ta yağmur sonrası bazı ekili alanlar su altında kaldı

Tokat'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla süren yağış, ilçeye bağlı Çevreli beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından beldedeki ırmağın taşması sonucu ekili araziler su altında kaldı.

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AA muhabirine, yağışın dün akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

Belediye ekipleriyle gece boyunca bölgede nöbet tuttuklarını belirten Soysal, "Yolun üzerinden de su taşmaya başladı. Tehlike arz ettiğini görünce ekipmanlarımızı bölgeye çektik. Beldemizde 5 ila 6 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Irmağın sağlı sollu her tarafı taştı. Çok şükür can kaybımız yok. Devletimiz sağ olsun. Bunlar afet, oluyor. İnşallah bunu aşacağız. Allah beterinden korusun." dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.