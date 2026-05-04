Haberler

Tokat'ta yağmur sonrası bazı ekili alanlar su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla süren yağış, ilçeye bağlı Çevreli beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından beldedeki ırmağın taşması sonucu ekili araziler su altında kaldı.

Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AA muhabirine, yağışın dün akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

Belediye ekipleriyle gece boyunca bölgede nöbet tuttuklarını belirten Soysal, "Yolun üzerinden de su taşmaya başladı. Tehlike arz ettiğini görünce ekipmanlarımızı bölgeye çektik. Beldemizde 5 ila 6 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Irmağın sağlı sollu her tarafı taştı. Çok şükür can kaybımız yok. Devletimiz sağ olsun. Bunlar afet, oluyor. İnşallah bunu aşacağız. Allah beterinden korusun." dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak