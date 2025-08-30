Tokat'ta Yaban Domuzu Sürükleyen Sürücü Dikkat Çekti

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir sürücü, yaban domuzunu otomobilin arkasına bağlayarak sürükledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

TOKAT'ta bir sürücü, yaban domuzunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 22 Ağustos'ta Başçiftlik ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 60 NK 232 plakalı bir otomobile, yaban domuzu bağlandı. Domuzun aracın arkasında metrelerce sürüklendiği anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Haber: İbrahim UĞUR- DHA- TOKAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
