Tokat'ta Yaban Domuzu Sürükleyen Sürücü Dikkat Çekti

TOKAT'ta bir sürücü, yaban domuzunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 22 Ağustos'ta Başçiftlik ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 60 NK 232 plakalı bir otomobile, yaban domuzu bağlandı. Domuzun aracın arkasında metrelerce sürüklendiği anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Haber: İbrahim UĞUR- DHA- TOKAT