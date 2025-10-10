Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. 99 sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik kent merkezinde ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, 99 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel