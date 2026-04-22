Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen zanlıların evlerinde yapılan aramada 115 gram eroin, 105 gram haşhaş tohumu ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda F.S, A.D, A.A, G.Ş, A.H, Y.K, M.M. ve B.H. gözaltına alındı.