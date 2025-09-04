Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Tokat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Jandarma, 535 gram kubar esrar, 250 gram sentetik uyuşturucu ve 486 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağustos ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 535 gram kubar esrar, 250 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza ve 486 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri hakkında ise işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel