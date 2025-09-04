Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Jandarma, 535 gram kubar esrar, 250 gram sentetik uyuşturucu ve 486 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağustos ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 535 gram kubar esrar, 250 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza ve 486 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri hakkında ise işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Google doğum gününde çöktü, Türkiye dahil 10 ülkede kaos yaşandı

Google doğum gününde çöktü! Türkiye dahil 10 ülkede kaos
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.