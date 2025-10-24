Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve Silahlar Ele Geçirildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 578 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesinde bir kişinin kaçak kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Alınan arama kararının ardından şüphelinin ikameti ve tarlasında yapılan aramada 4 kilo 578 gram kubar esrar, 24 kök kenevir, 28 gram kenevir bitki tohumu, 5 patlayıcı madde ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.