Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu satışlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 97 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 97 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
