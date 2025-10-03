Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu satışlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 97 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 97 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel