Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 38 uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, S.E. ve S.Ç. tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Reşadiye ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 38 uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 cep telefonu ele geçirilmişti.