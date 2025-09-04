Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 5'i tutuklanırken, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

TOKAT'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap, 486 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi! Ortalık bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.