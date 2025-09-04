Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama
Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheliden 5'i tutuklanırken, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap, 486 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel