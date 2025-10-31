Tokat'ta Uçuruma Devrilen Araçta İki Kişi Yaralandı
Tokat-Niksar kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç uçuruma devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
H.G idaresindeki 60 CN 381 plakalı hafif ticari araç, Tokat- Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçura devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki N.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel