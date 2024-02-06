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Tokat'ta Üçoluk Göleti Buzla Kaplandı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti, soğuk havaların etkisiyle buzla kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ilçede, göletin yüzeyi buz tuttu. Ziyaretçiler, oluşan kış manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Üçoluk Göleti'nin yüzeyi soğuk havaların etkisiyle buzla kaplandı.

Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede,1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Buzla kaplanan göleti ziyaret edenler, oluşan kış manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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