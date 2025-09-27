Haberler

Tokat'ta Traktör Devrildi: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde sürücüsü 80 yaşındaki Sırrı İkikat'ın kullandığı traktör devrildi. Kaza sonucu İkikat olay yerinde hayatını kaybetti.

Sırrı İkikat (80) idaresindeki 60 YA 718 plakalı traktör, Kat köyü yayla yolunda devrildi.

Yapılan incelemenin ardından İkikat'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
