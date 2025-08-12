Tokat'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malik Demirci idaresindeki 66 HD 306 plakalı saman yüklü traktör, Sekücek - Yeşilyurt köy yolunda devrildi.
Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak hayatını kaybetti, sürücü Demirci yaralandı.
Yaralanan sürücü Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel