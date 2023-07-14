Tokat'ta traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde tarlaya ot biçmeye giden bir traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Mehmet Yüce hayatını kaybetti. Yüce'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tarlaya ot biçmeye giden Mehmet Yüce (57) idaresindeki 60 NC 173 plakalı traktör, Kızılcabayır mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan Yüce olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yüce'nin cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Başçiftlik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel