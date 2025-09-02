Haberler

Tokat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
TOKAT'ta otomobilin köprü bariyerine çarptığı kazada sürücü öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Konya'ya giden Muhammet Kılınç idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil Ekinli Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Kazada sürücü Muhammet Kılınç hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
