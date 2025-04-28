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Tokat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
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Tokat-Turhal kara yolunda meydana gelen trafik kazasında B.Y. (76) yönetimindeki otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki M.Y. (80) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

B.Y. (76) idaresindeki 05 ACE 047 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. (80) yaralandı.

Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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