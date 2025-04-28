Tokat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
Tokat-Turhal kara yolunda meydana gelen trafik kazasında B.Y. (76) yönetimindeki otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki M.Y. (80) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
B.Y. (76) idaresindeki 05 ACE 047 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Çaylı köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. (80) yaralandı.
Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel