Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.A. yönetimindeki 06 DA 5456 plakalı otomobil, D-100 kara yolu otogar kavşağında Ç.B. idaresindeki 60 EY 294 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Ö.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması görülüyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
