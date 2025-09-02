Haberler

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı.

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00'da Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Konya'ya gitmekte olan Muhammet Kılınç,idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ekinli köprüsündeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammet Kılınç bariyerlere sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi ise hafif şekilde yaralanarak Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
