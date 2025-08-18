Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki sürücü Ö.B, kontrolünü kaybettiği hafif ticari araçla devrildi ve hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Samanlık Pazarı mevkisinde 38 yaşındaki Ö.B'nin kullandığı 34 V 7429 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel