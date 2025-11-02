Haberler

Tokat'ta Telefonla Dolandırıcılık Yapan İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Niksar ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çiftten 1,5 milyon liralık ziynet eşyası ve 1500 avro aldı. Çift, dolandırıldıklarını fark ettikten sonra şikayetçi oldu ve zanlılar Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçede yaşayan Y.G. (68) ve eşi S.G'yi (78) telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak adlarının terör örgütüne karıştığını söyledi. Zanlılar çiftten 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 1500 avroyu elden aldı. Çift zanlıların hesabına da 645 bin 265 lira havale etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların C.G. (37) ve K.E. (28) olduğunu belirledi.

Zanlılar Antalya'da yakalanarak Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Para ve ziynet eşyaları çifte teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
