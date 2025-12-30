Haberler

Tokat'ta Yeşilay'dan teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi

Güncelleme:
Tokat'ta Yeşilay görevlileri, gençlere yönelik teknoloji bağımlılığı eğitimi vererek sağlıklı teknoloji kullanımı hakkında farkındalık oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ofisi ile iş birliği kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) gönüllülere yönelik teknoloji bağımlılığı eğitimi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) tanıtımı gerçekleştirildi.

YEDAM Şube Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından verilen eğitimde teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulurken, sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımının önemi vurgulandı.

Program kapsamında Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Memili Söyler tarafından Genç Yeşilay'ın gönüllülük çalışmaları, gençlerin aktif katılımı ve toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
500

