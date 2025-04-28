Tokat'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, kullanılmayan bir tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel