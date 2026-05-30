Tokat'ta taşkın riski bulunan Turhal'daki bir okul ile bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski sebebiyle bir ilkokul ve bir köyde taşımalı eğitime 1-2 Haziran'da ara verildi. Bazı bölgelerde tahliye tedbirleri kaldırılırken, bazı mahalle ve köylerde tedbirler sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyünden taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği aktarılan açıklamada, "Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri, Tatlıcak ve Şatıroba köyleri ile Pazar mahallesinin bir kısmında tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası (Eski Pazar yolu altı), Elalmış (tren yolu altı), Sütlüce (Amasya yolu altı) ve Samurçay (tren yolu altı) köylerinde ise tahliye tedbirleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Erbaa ilçesinde de Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile organize sanayi içinde bulunan kesme çiçek sera alanı için tahliye tedbirlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Pazar ilçesinde de Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgede bulunan üç hayvancılık işletmesi haricinde tahliye tedbirleri kaldırılmıştır. Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi, Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde ise tahliye tedbirlerinin devamına karar verilmiştir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
