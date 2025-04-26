Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Ayazma Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilde sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.M.H. idaresindeki 60 HV 738 plakalı otomobil, Ayazma Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel