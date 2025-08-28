Tokat'ta kaza: Hamile kadın bebeğini kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yarılardan hamile olan Sema Alp (31) bebeğini kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Koçak köyünden şehir merkezine doğru giden 34 DB 1560 plakalı Mustafa Konuk (55) yönetimindeki otomobil İnanç Sokak'a döndüğü sırada Erbaa'dan Koçak yönüne giden Murat Yılmaz (47) yönetimindeki 60 T 0909 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ile takside yolcu olan Göktuğ Öztütüncü (15), otomobildeki Meryem Ahsen Alp (3) ve annesi Sema Alp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 aylık hamile oldu öğrenilen Sema Alp'in bebeğini kaybettiği belirtildi. Yaralılardan Meryem Ahsen Alp ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve kızının hayat tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.