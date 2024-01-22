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Tokat'ta takla atan araçtan iki kişi burnu kanamadan çıktı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla otomobil tekerlerinin üstüne geri döndürülerek çekici ile trafikten kaldırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde takla atan araçtan iki kişi burnu kanamadan çıktı.

Tokat-Turhal karayolu çevreyolu kavşağı mevkiinde Adem Kebeli (21) idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, iddiaya göre bir başka otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen vatandaşların da yardımıyla tekerlerinin üstüne el yordamı ile geri döndürülen otomobil, çekici ile trafikten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turhal Tokat Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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