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Tokat'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Pazar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 76 yaşındaki Mehmet Ç. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mehmet Ç. (76) ve oğlu L.Ç. (50) ile aralarında husumet bulunan M.A.Ş. (31) ve Y.Ç. (49) arasında Ocaklı Şelalesi mevkisinde tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Mehmet Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bıçakla yaralanan L.Ç, M.A.Ş. ve Y.Ç. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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