Tokat'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mehmet Ç. (76) ve oğlu L.Ç. (50) ile aralarında husumet bulunan M.A.Ş. (31) ve Y.Ç. (49) arasında Ocaklı Şelalesi mevkisinde tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Mehmet Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bıçakla yaralanan L.Ç, M.A.Ş. ve Y.Ç. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.