Tokat'ta şiddetli rüzgar fabrika çatısını uçurdu

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir fabrikanın çatısı D-100 kara yoluna uçtu.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle fabrika çatısı D-100 kara yoluna uçtu.

Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çatıdan kopan parçalar yoldan alındı.

Emniyet ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, çatı parçalarının temizlenmesi sonucu trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
