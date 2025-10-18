Şehit Piyade Er Eyüp Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, askeri uçakla Gaziantep'e gönderildi.
Şehit Güner için Tokat Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Törene, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile protokol üyeleri katıldı.
Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, tören mangası eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep'e uğurlandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel