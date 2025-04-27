Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor

Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

Tokat'ta Sağanak Yağış Köy Yollarını Nehre Döndürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Ormanözü köyünde etkili olan sağanak yağmur, yolları adeta nehre çevirirken, o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yetkililer can kaybı veya ciddi hasar olmadığını bildirdi.

Sağanak yağış etkili oldu, köy yolu nehre döndü

TOKAT - Tokat'ın Ormanözü köyünde etkili olan sağanak yağmur yolları nehre çevirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat il merkezine 71, Turhal ilçe merkezine ise 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ormanözü köyünde etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağış nedeniyle köy yolları adeta nehre döndü. Suların yolları kapladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetkililer, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.