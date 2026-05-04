Tokat'ta sağanak ulaşımı aksattı

TOKAT'ta etkili olan sağanak yağıştan kaynaklı su birikintileri ve toprak kayması nedeniyle Tokat- Sivas ve Tokat- Niksar kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları, beraberinde kayaları sürükleyerek yola düşürdü. Kaya ve balçık nedeniyle yolun Tokat-Sivas yönü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yoldaki taş ve kaya parçaları kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.

TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDA SEL ETKİLİ OLDU

Tokat- Niksar kara yolu Yağmurlu mevkisinde ise dağdan gelen sel suları ulaşımın aksamasına neden oldu. Sel sularıyla birlikte yola sürüklenen balçık ve taşlar, yolun bir bölümünün kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
